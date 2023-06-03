«Челси» готов продать Кая Хаверца в «Реал» — Фабрицио Романо

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«Челси» открыт к продаже полузащитника команды Кая Хаверца в «Реал».

Как сообщает журналист Фабрицио Романо, руководство лондонского клуба готово расстаться с 23-летним немецким футболистом, если «Реал» сделает достаточно крупное предложение.

Ранее сообщалось, что Хаверц входит в шорт-лист мадридцев на летнее трансферное окно. Немец заинтересовал руководство «Реала» во многом тем, что он способен играть на разных позициях в атакующей линии.

В текущем сезоне на счету Хаверца 47 матчей за «Челси» во всех турнирах, в которых он отметился девятью голами и одной результативной передачей.

Контракт игрока с лондонским клубом действует до конца июня 2025 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 60 млн.

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