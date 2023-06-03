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Tuttomercatoweb: Нагельсман не договорился с «Наполи» по условиям личного контракта

Tuttomercatoweb: Нагельсман не договорился с «Наполи» по условиям личного контракта
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«Наполи» предложил немецкому специалисту Юлиану Нагельсману пост главного тренера команды.

Как сообщает Tuttomercatoweb, немецкого специалиста не устроили финансовые условия, предложенные неаполитанским клубом.

Последним местом работы Нагельсмана была мюнхенская «Бавария», откуда специалист был уволен по ходу сезона-2022/23.

Ранее главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти подтвердил, что покинет клуб по окончании сезона и возьмёт годовую паузу в карьере.

Напомним, в 33-м туре Серии А «Наполи», сыграв в гостях вничью с «Удинезе» со счётом 1:1, оформил первое за 33 года чемпионство. Неаполитанцы выиграли титул досрочно — за пять туров до конца чемпионата Италии. Это первое скудетто «Наполи» со времён Диего Марадоны.

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