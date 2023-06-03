Хави cравнил трансферный бюджет «Барселоны» с затратами «Манчестер Сити» и «Реала»

Главный тренер «Барселоны» Хави рассказал о влиянии финансовых ограничений на трансферные планы каталонского клуба.

«Мы очень, очень сильно зависим от финансовой ситуации. Люди должны понять, что мы унаследовали очень серьёзную экономическую ситуацию. Если бы не рычаги в прошлом году, нам наверняка было бы очень сложно завоёвывать титулы.

Клуб прилагает всевозможные усилия, чтобы восстановить ту конкурентоспособность, которая была у «Барсы» на протяжении всей её истории. И в этом году мы находимся в тех же условиях, что и в прошлом году, а может быть, и в худших. Возможно, мы не сможем подписать тех, кого хотим, такова реальность.

Люди требуют победы в Ла Лиге, Лиге чемпионов, но мы не на одном уровне с другими клубами. Мы не на том финансовом уровне, что «Манчестер Сити», «Бавария», «Реал» или «Ювентус».

Мы не можем сказать: «Нам нравится игрок, мы его берём». Мы работаем в рамках ограничений испанского финансового фэйр-плея», – приводит слова Хави Mundo Deportivo.

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