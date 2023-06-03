Министр спорта Италии осудил Моуринью и болельщиков «Ромы» за нападки на судью Тейлора

Министр спорта Италии Андреа Абоди осудил главного тренера «Ромы» Жозе Моуринью и болельщиков за нападки на арбитра Энтони Тейлора по окончании финального матча Лиги Европы.

«Мы всегда говорим: спорт учит всех проигрывать. Есть поражения, которые причиняют боль, которые мы считаем несправедливыми, в спорте и в жизни, но это никогда не может оправдать неприемлемое отношение и язык, особенно со стороны главных героев, которые являются профессионалами», — написал Абоди в своей социальной сети.

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью на парковке словесно атаковал английского арбитра Энтони Тейлора, обслуживавшего финальный матч Лиги Европы. УЕФА открыл дисциплинарное дело в отношении португальского специалиста. Моуринью обвиняется в нецензурной брани в адрес официальных лиц матча, тренеру грозит дисквалификация.

Моуринью оскорбил судью после финала Лиги Европы: