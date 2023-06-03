Семшов: для карьерного роста Малкому лучше перейти в европейский чемпионат

Главный тренер «Чайки» Игорь Семшов оценил перспективы трансфера нападающего Малкома из «Зенита» в «ПСЖ» или другой европейский клуб. Недавно футболиста вызвали в основную сборную Бразилии на товарищеские матчи с Гвинеей и Сенегалом.

«Даже если Малком себя не проявит в сборной Бразилии, он все равно переберется в европейский чемпионат, потому что созрел для этого. Малком спокойно может играть в Европе. За последние два года в РПЛ бразилец показал, что он футболист высокого уровня. Для карьерного роста Малкому лучше перейти в какой-нибудь европейский чемпионат.

«ПСЖ»? Малком любому клубу может подойти. В «ПСЖ» другая конкуренция, можно попробовать перейти в менее значимый клуб. Малком — футболист на слуху. Конкуренция в «ПСЖ» может ему пойти на пользу», — приводит «РБ Спорт» слова Семшова.

В текущем сезоне РПЛ Малком забил 23 гола в 27 матчах.