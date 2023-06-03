Шпилевский: «Динамо»? «Арис» стал чемпионом, верю, что можем и в ЛЧ пошуметь

Главный тренер «Ариса» Алексей Шпилевский отреагировал на победу команды в чемпионате Кипра, а также на интерес к нему со стороны российских клубов.

«Из России были предложения ещё несколько месяцев назад, но я все предложения отклонил. Конечно, приятно, когда управленцы к тебе обращаются, но на данном этапе это было бы неправильно. Я всегда держу своё слово. То доверие, которое в меня вкладывают, пытаюсь оправдать.

Общение с «Динамо» тоже было. Когда я ещё в «Кайрате» был, мы с ними уже общались, у них был интерес. И сейчас тоже Бувач высказал мнение, что он считает меня идеальным тренером на данный момент в «Динамо». Приятно, когда такой большой клуб обращается, это большая честь.

Но сейчас мы стали чемпионами с «Арисом», с большой вероятностью мы будем начинать Лигу чемпионов со второго раунда. Я уверен, что с этой командой мы ещё не добились своего пика, поэтому я верю, что мы можем даже в Лиге чемпионов чуть-чуть пошуметь.

С Бувачем в первый раз лично познакомились в 2018 году и с тех пор постоянно поддерживаем связь.

Вижу ли себя в будущем в российской чемпионате? Время покажет. Я такой человек – не люблю загадывать в будущее, но всё возможно», – приводит слова Шпилевского Metaratings.