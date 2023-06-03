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Чемпионат России по футболу, 3 июня: расписание матчей и трансляций 30-го тура РПЛ

Сегодня, 3 июня, пройдёт 30-й тур Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. «Чемпионат» представляет расписание трансляций игр заключительного игрового дня в чемпионате России.

Российская Премьер-Лига. 30-й тур. Расписание трансляций

3 июня, суббота

17:00. «Зенит» – «Факел» («МАТЧ! СТРАНА», начало трансляции в 16:50)

17:00. «Крылья Советов» – «Спартак» («Матч! Футбол 1», начало трансляции в 16:55)

17:00. ЦСКА – «Ростов» («Матч! ПРЕМЬЕР», начало трансляции в 16:00)

17:00. «Локомотив» – «Торпедо» («Матч! Игра», начало трансляции в 16:55)

17:00. «Ахмат» – «Краснодар» («Матч! Боец», начало трансляции в 16:55)

17:00. «Оренбург» – «Динамо» («Матч! Арена», начало трансляции в 16:55)

17:00. «Пари НН» – «Химки» («Матч! Футбол 2», начало трансляции в 16:55)

17:00. «Урал» – «Сочи» («Матч! Футбол 3», начало трансляции в 16:55)

Мультитрансляция всех матчей («Матч ТВ», начало в 16:00)

Начало матчей и трансляций указано по московскому времени