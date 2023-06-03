Чемпионат России по футболу, 3 июня: расписание матчей и трансляций 30-го тура РПЛ

Сегодня, 3 июня, пройдёт 30-й тур Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. «Чемпионат» представляет расписание трансляций игр заключительного игрового дня в чемпионате России.
Российская Премьер-Лига. 30-й тур. Расписание трансляций
3 июня, суббота
17:00. «Зенит» – «Факел» («МАТЧ! СТРАНА», начало трансляции в 16:50)
17:00. «Крылья Советов» – «Спартак» («Матч! Футбол 1», начало трансляции в 16:55)
17:00. ЦСКА – «Ростов» («Матч! ПРЕМЬЕР», начало трансляции в 16:00)
17:00. «Локомотив» – «Торпедо» («Матч! Игра», начало трансляции в 16:55)
17:00. «Ахмат» – «Краснодар» («Матч! Боец», начало трансляции в 16:55)
17:00. «Оренбург» – «Динамо» («Матч! Арена», начало трансляции в 16:55)
17:00. «Пари НН» – «Химки» («Матч! Футбол 2», начало трансляции в 16:55)
17:00. «Урал» – «Сочи» («Матч! Футбол 3», начало трансляции в 16:55)
Мультитрансляция всех матчей («Матч ТВ», начало в 16:00)
Начало матчей и трансляций указано по московскому времени
- 3 июня 2023
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08:45
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08:30
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08:09
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08:00
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07:35
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07:16
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06:58
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06:51
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06:35
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06:01
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05:59
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05:56
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05:46
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04:58
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04:48
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04:23
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04:00
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03:47
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03:45
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03:23
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03:15
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02:41
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02:20
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02:15
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01:53
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01:45
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00:51
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00:34
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00:30
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00:23
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00:17
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