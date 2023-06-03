«Крылья Советов» — «Спартак»: во сколько начнётся матч РПЛ, где смотреть прямую трансляцию

Сегодня, 3 июня, на стадионе «Солидарность Арена» («Самара Арена») в Самаре состоится матч 30-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором «Крылья Советов» примут московский «Спартак». Стартовый свисток Алексея Амелина прозвучит в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию игры. В прямом эфире встречу покажет «Матч! Футбол 1».
«Спартак» борется за серебряные медали чемпионата России сезона-2022/2023. Сейчас второе место в турнирной таблице РПЛ занимает ПФК ЦСКА. Команда набрала 55 очков за 29 матчей. На третьей строчке располагается «Спартак» (54), на четвёртой — «Ростов» (53). «Крылья Советов», напротив, борются за непопадание в зону стыковых матчей.
«Спартак» в 29-м туре РПЛ сыграл вничью с «Пари НН» со счётом 0:0, а «Крылья Советов» проиграли воронежскому «Факелу» (1:2).
- 3 июня 2023
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