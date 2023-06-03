Игорь Зазулин: второе место «Ростова» может показать, что не все в футболе решают деньги

Экс-футболист «Зенита» Игорь Зазулин рассказал о своих прогнозах и надеждах на заключительный тур Российской Премьер-Лиги.

«Я бы хотел, чтобы вторым стал «Ростов»: мне нравится, как работает Карпин, команда молодая, с относительно небольшим бюджетом. И она может показать, что решают всё не только деньги.

Что они могут противопоставить ЦСКА? Сложно сказать. Вряд ли ЦСКА будет играть полностью первым номером, не помню, чтобы Федотов такое практиковал. Скорее, будет очень рациональный футбол. Поэтому «Ростову» может помочь, например, фарт, что важно. А так, что они могут противопоставить? Падение Комличенко в штрафной?

Что насчёт третьего места? Если выбирать между «Спартаком» и ЦСКА, я за ЦСКА. Но это больше интуитивно, там Юрка Гусаков работает, наш бывший начальник команды в «Зените». Тут больше эмоциональные моменты, хотя и в плане стабильности на протяжении всего чемпионата ЦСКА выглядел предпочтительнее. «Спартак» же провалил весну. Или внизу таблицы «Крылья» больше заслужили остаться в РПЛ, потому что весь сезон играли в интересный, атакующий футбол, потеряв много футболистов», — приводит слова Зазулина «РБ Спорт».