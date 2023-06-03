Салуквадзе: молодые ребята в Грузии смотрят на пример Хвичи и хотят стать футболистами

Грузинский бывший защитник казанского «Рубина» Лаша Салуквадзе отреагировал на признание полузащитника «Наполи» Хвичи Кварацхелии лучшим игроком итальянской Серии А.
«Мы ждали этого, он играл очень хорошо. У него был великолепный первый сезон, и его команда стала чемпионом. Мы вместе играли в «Динамо», он только начал играть в основном составе. Сразу было видно, что он талантливый футболист. Потом был «Локомотив» с Сёминым. У него большой талант, который быстро раскрылся, потому что после России он стал выступать в Италии, а это непросто.
Такие примеры очень важны для молодёжи. У Хвичи не только талант, но и работоспособность. Он очень любит работать, много работал дополнительно. Если ты не работаешь, одного таланта не хватит. В Грузии очень много талантливых ребят, но не хватает профессионализма. Для нас это очень важно, многие молодые ребята смотрят на его пример — и хотят стать футболистами. Мы надеемся, что будет ещё много таких же талантливых ребят, как Хвича», — приводит слова Салуквадзе Metaratings.
Осимхен и Хвича празднуют чемпионство «Наполи»
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