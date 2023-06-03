Руководство «Наполи» контактировало с Кристофом Галтье

Главный тренер «ПСЖ» Кристоф Галтье считается одним из претендентов на аналогичную должность в «Наполи», которая летом станет вакантной после ухода Лучано Спаллетти, сообщает Il Mattino.
По сведениям источника, руководство действующего чемпиона Италии уже контактировало с 56-летним французом на предмет возможного сотрудничества.
Галтье, как и Юлиан Нагельсман, лобируются владельцем клуба Аурелио Де Лаурентисом, однако оба специалиста считаются дорогостоящими вариантами для «Наполи».
Другим претендентом считается Винченцо Итальяно. «Наполи» ждёт завершения финала Лиги конференций, чтобы начать переговоры с «Фиорентиной».
Ранее сообщалось, что «ПСЖ» объявит об уходе Галтье после заключительного матча сезона.
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