Руководство «Наполи» контактировало с Кристофом Галтье

Главный тренер «ПСЖ» Кристоф Галтье считается одним из претендентов на аналогичную должность в «Наполи», которая летом станет вакантной после ухода Лучано Спаллетти, сообщает Il Mattino.

По сведениям источника, руководство действующего чемпиона Италии уже контактировало с 56-летним французом на предмет возможного сотрудничества.

Галтье, как и Юлиан Нагельсман, лобируются владельцем клуба Аурелио Де Лаурентисом, однако оба специалиста считаются дорогостоящими вариантами для «Наполи».

Другим претендентом считается Винченцо Итальяно. «Наполи» ждёт завершения финала Лиги конференций, чтобы начать переговоры с «Фиорентиной».

Ранее сообщалось, что «ПСЖ» объявит об уходе Галтье после заключительного матча сезона.

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