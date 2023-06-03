Диего Симеоне: хотел бы когда-нибудь встретиться с Анчелотти не на футбольном поле

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне рассказал, какие у него отношения c представителями «Реала».

«У нас хорошие мнения по поводу друг друга. Мы хорошо общаемся. Есть уважение. Они знают, что мы являемся хорошими конкурентами.

У меня мало друзей. Я хотел бы когда-нибудь встретиться с Карло Анчелотти не на футбольном поле. Он выглядит отличным человеком. Имеет опыт работы в самых лучших командах мира. Надеюсь, я смогу с ним поговорить», — приводит слова Симеоне COPE.

Ранее сообщалось, что главный тренер «Реала» Карло Анчелотти, а также тренерский штаб специалиста не уверены по поводу дальнейшего будущего в клубе. Анчелотти сомневается, что руководство будет инвестировать в средства для устранений проблемных позиций.

Контрактное соглашение Анчелотти с «Реалом» рассчитано до 2024 года.

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