Симеоне: «Роналду не мог бы играть за «Атлетико», как я не мог бы играть за «Реал»

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне прокомментировал слухи о возвращении Лионеля Месси и Криштиану Роналду в Ла Лигу.
«Было бы фантастически для лиги, если бы Месси вернулся. Он – удивительный игрок.
Криштиану Роналду забивал бы много голов. Переход в «Атлетико»? Он не мог бы играть за «Атлетико», как я не мог бы играть за «Реал», — приводит слова Симеоне COPE.
У Месси в конце июня завершается контракт с «ПСЖ». В СМИ сообщают о возможном переходе аргентинца в саудовский «Аль-Хиляль» или «Интер Майами», а также о возвращении в «Барселону».
Ранее Роналду заявил, что не планирует покидать «Аль-Наср». Португалец защищает цвета клуба с 2023 года. В минувшем сезоне чемпионата Саудовской Аравии португалец принял участие в 16 матчах, забив 14 голов и сделав две результативные передачи.
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