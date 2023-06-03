Симеоне: «Роналду не мог бы играть за «Атлетико», как я не мог бы играть за «Реал»

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне прокомментировал слухи о возвращении Лионеля Месси и Криштиану Роналду в Ла Лигу.

«Было бы фантастически для лиги, если бы Месси вернулся. Он – удивительный игрок.

Криштиану Роналду забивал бы много голов. Переход в «Атлетико»? Он не мог бы играть за «Атлетико», как я не мог бы играть за «Реал», — приводит слова Симеоне COPE.

У Месси в конце июня завершается контракт с «ПСЖ». В СМИ сообщают о возможном переходе аргентинца в саудовский «Аль-Хиляль» или «Интер Майами», а также о возвращении в «Барселону».

Ранее Роналду заявил, что не планирует покидать «Аль-Наср». Португалец защищает цвета клуба с 2023 года. В минувшем сезоне чемпионата Саудовской Аравии португалец принял участие в 16 матчах, забив 14 голов и сделав две результативные передачи.