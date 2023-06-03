Диего Симеоне: у Феликса большое будущее. Либо с нами, либо с другой командой

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне рассказал о ситуации с нападающим Жоау Феликсом, аренда которого в «Челси» истекает в конце нынешнего сезона.

«Ему придётся вернуться, а мы должны дать ему лучшее. У него прекрасные условия. Это будет то, чего он желает. Он игрок «Атлетико». Я совместим со всеми игроками, ни с кем у меня нет проблем. У нас ему не повезло с травмами. Затем Корреа выиграл у него конкуренцию.

Он молодой парень, у которого впереди большое будущее. Либо с нами, либо с другой командой. Продажа Жоау? Надо посмотреть, выгодно ли это экономически для клуба», – приводит слова Симеоне COPE.

Напомним, Феликс перешёл в «Атлетико» из «Бенфики» за € 127,2 млн. Стоимость аренды в «Челси» составила € 11 млн.

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