Диего Симеоне: у Феликса большое будущее. Либо с нами, либо с другой командой

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне рассказал о ситуации с нападающим Жоау Феликсом, аренда которого в «Челси» истекает в конце нынешнего сезона.
«Ему придётся вернуться, а мы должны дать ему лучшее. У него прекрасные условия. Это будет то, чего он желает. Он игрок «Атлетико». Я совместим со всеми игроками, ни с кем у меня нет проблем. У нас ему не повезло с травмами. Затем Корреа выиграл у него конкуренцию.
Он молодой парень, у которого впереди большое будущее. Либо с нами, либо с другой командой. Продажа Жоау? Надо посмотреть, выгодно ли это экономически для клуба», – приводит слова Симеоне COPE.
Напомним, Феликс перешёл в «Атлетико» из «Бенфики» за € 127,2 млн. Стоимость аренды в «Челси» составила € 11 млн.
Сколько забивали лидеры гонки снайперов АПЛ
- 3 июня 2023
-
08:45
-
08:30
-
08:09
-
08:00
-
07:35
-
07:16
-
06:58
-
06:51
-
06:35
-
06:01
-
05:59
-
05:56
-
05:46
-
04:58
-
04:48
-
04:23
-
04:00
-
03:47
-
03:45
-
03:23
-
03:15
-
02:41
-
02:20
-
02:15
-
02:06
-
01:53
-
01:45
-
00:51
-
00:50
-
00:34
-
00:30
-
00:23
-
00:17
-
00:17
-
00:15