Михаил Мудрик: даже не переживаю из-за неудач, потому что никогда не сдаюсь
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Украинский полузащитник лондонского «Челси» Михаил Мудрик поблагодарил поклонников, которые поддерживают его в трудный период.
«Я очень ценю вашу поддержку. И всегда буду ценить людей, которые не отворачиваются в тёмные времена. Ибо, когда придут светлые времена, вы будете первыми, кому я скажу «спасибо».
С божьей помощью всё получится. Я даже не переживаю из-за неудач, потому что никогда не сдаюсь. А для тех, кто никогда не сдаётся, рано или поздно приходят светлые времена. С уважением!» — написал Мудрик в одной из социальных сетей.
В нынешнем сезоне Мудрик принял участие в 17 матчах во всех турнирах, в которых отметился двумя результативными передачами.
Мудрик высмеял пожилого мужчину в тренажёрном зале
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