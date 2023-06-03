Роман Орещук: Месси не получил удовольствия в «ПСЖ». Это не его клуб

Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук поделился мнением о будущем Лионеля Месси в контексте его вероятного ухода из «ПСЖ».

«Вы помните, почему Месси перешёл в «ПСЖ»? Из-за проблем с финансами у «Барселоны». Клуб не мог предложить ему контракт, поэтому Лео и искал выход. Титулы в Париже? Да, это хорошо, но это не его чемпионат и не его команда. Он не получил удовольствия.

По поводу его будущего — думаю, он выберет «Барселону». Хави хочет видеть его в команде. Месси – это икона для каталонского клуба. Ему будет легче там закончить карьеру.

Если говорить о его сравнении с Роналду в контексте будущего в Саудовской Аравии, то там средний чемпионат. Да, португалец не выиграл титулы, но у Роналду в команде помощников не было, он и так прыгнул выше головы, назабивав столько мячей. Будет ли Месси там феерить? Не будет, он и в «ПСЖ» не феерил. Ему там будет ещё тяжелее, скорость уже не та, взрывной скорости тоже нету. Он не пойдёт туда играть. В «Барсе» будет полная поддержка и понимание. Опыт Криштиану в Аравии будет уроком для него», — приводит слова Орещука спортивное радио «Движение».

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