Каземиро сравнил чемпионаты Англии и Испании

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Каземиро, ранее выступавший за мадридский «Реал», сравнил чемпионаты Англии и Испании.
«В Англии всё по-другому, игра более открытая, и приходится чаще переходить из обороны в атаку и наоборот. В Испании гораздо чаще используют тики-таку, но я думаю, что самое главное — уметь адаптироваться и делать это как можно быстрее», — приводит слова Каземиро The Telegraph.
31-летний Каземиро перешёл в «Манчестер Юнайтед» из «Реала» летом 2022 года. В АПЛ бразильский полузащитник сыграл 28 матчей, в которых отметился четырьмя забитыми мячами и тремя результативными передачами. В своём первом сезоне в Англии Каземиро может выиграть Кубок страны, если «Манчестер Юнайтед» обыграет «Манчестер Сити» в финале турнира.
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- 3 июня 2023
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