ЦСКА — «Ростов»: во сколько начнётся матч РПЛ, где смотреть прямую трансляцию

В матче 30-го тура Российской Премьер-Лиги встретятся московский ЦСКА и «Ростов». Команды будут играть на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве. Матч обслужит бригада арбитров во главе с Павлом Кукуяном (Сочи). Начало игры — в 17:00 мск. В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч Премьер». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

В первом круге текущего сезона чемпионата России «Ростов» и ЦСКА сыграли вничью — 0:0. Матч состоялся 28 августа 2022 года.

ЦСКА занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Команда набрала 55 очков за 29 матчей. «Ростов» находится на четвёртой строчке, заработав 53 очка. Ранее чемпионский титул РПЛ обеспечил себе «Зенит» (67).