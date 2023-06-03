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«Динамо» и «Локомотив» поборются за подписание Евгеньева и Коваленко из «Крыльев Советов»

«Динамо» и «Локомотив» поборются за подписание Евгеньева и Коваленко из «Крыльев Советов»
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Московское «Динамо» заинтересовано в приобретении двух футболистов самарских «Крыльев Советов». Об этом сообщает «РБ Спорт».

По информации источника, бело-голубые проявляют активный интерес к защитнику Роману Евгеньеву и полузащитнику Александру Коваленко. Обоими игроками также интересуется «Локомотив». «Динамо» готово вести борьбу с железнодорожниками за подписание футболистов «Крыльев Советов».

24-летний Евгеньев — воспитанник «Динамо», перешедший в «Крылья Советов» в июле 2022 года. За самарцев в нынешнем сезоне защитник сыграл 37 матчей во всех турнирах и отметился одним забитым мячом и двумя результативными передачами.

19-летний Коваленко принадлежит «Сочи», за «Крылья» он играет на правах аренды. В 30 матчах текущего сезона полузащитник забил два гола и сделал три голевых паса.

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