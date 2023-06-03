ЦСКА — «Ростов»: текстовая онлайн-трансляция матча 30-го тура РПЛ начнётся в 17:00

В матче 30-го тура Российской Премьер-Лиги встретятся московский ЦСКА и «Ростов». Команды будут играть на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве. Матч обслужит бригада арбитров во главе с Павлом Кукуяном (Сочи). Начало игры — в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
В первом круге текущего сезона чемпионата России «Ростов» и ЦСКА сыграли вничью — 0:0. Матч состоялся 28 августа 2022 года.
ЦСКА занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Команда набрала 55 очков за 29 матчей. «Ростов» находится на четвёртой строчке, заработав 53 очка. Между ними — «Спартак» (54), который в параллельном матче встретится с «Крыльями Советов». Ранее чемпионский титул РПЛ обеспечил себе «Зенит» (67).
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