«Зенит» — «Факел»: во сколько начнётся матч РПЛ, где смотреть прямую трансляцию

Сегодня, 3 июня, в Санкт-Петербурге, на стадионе «Газпром Арена», пройдёт матч заключительного, 30-го тура РПЛ, в котором местный «Зенит» сыграет с воронежским «Факелом». Игру обслужит судейская бригада во главе с Артёмом Чистяковым (Азов). Стартовый свисток прозвучит в 17:00 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча. В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч! Страна».
«Зенит» уже гарантировал себе чемпионский титул в текущем сезоне РПЛ, набрав в 29 сыгранных матчах 67 очков. «Факел» продолжает борьбу за сохранение места в высшем дивизионе чемпионата России. До начала тура воронежцы идут на 12-м месте в таблице, однако могут опуститься в зону стыковых матчей, если проиграют «Зениту», а в параллельном матче «Крылья Советов» обыграют «Спартак».
- 3 июня 2023
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