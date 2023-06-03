«Локомотив» — «Торпедо»: во сколько начнётся матч РПЛ, где смотреть прямую трансляцию

В матче 30-го тура Российской Премьер-Лиги встретятся московские «Локомотив» и «Торпедо». Команды будут играть на стадионе «РЖД Арена (Локомотив)» в Москве. Матч обслужит бригада арбитров во главе с Сергеем Чебаном (Москва). Начало игры — в 17:00 мск. В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч! Игра». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
В первом круге текущего сезона чемпионата России «Локомотив» на выезде обыграл «Торпедо» со счётом 1:0. Победу железнодорожникам принёс полузащитник Артём Карпукас.
«Локомотив» занимает девятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Команда набрала 42 очка за 29 матчей. «Торпедо» находится на последней, 16-й строчке, заработав 13 очков. Следующий сезон автозаводцы проведут в Первой лиге. Ранее чемпионский титул РПЛ обеспечил себе «Зенит» (67).
- 3 июня 2023
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