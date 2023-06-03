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«Зенит» — «Факел», 3 июня: текстовая онлайн-трансляция матча начнётся в 17:00

«Зенит» — «Факел»: текстовая онлайн-трансляция матча начнётся в 17:00
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Сегодня, 3 июня, в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена» пройдёт матч заключительного, 30-го тура РПЛ, в котором местный «Зенит» сыграет с воронежским «Факелом». Игру обслужит судейская бригада во главе с Артёмом Чистяковым (Азов). Стартовый свисток прозвучит в 17:00 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

МИР Российская Премьер-лига. 30-й тур
03 июня 2023, суббота. 17:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
Факел
Воронеж
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Зенит» уже гарантировал себе чемпионский титул в текущем сезоне РПЛ, набрав в 29 сыгранных матчах 67 очков. «Факел» продолжает борьбу за сохранение места в высшем дивизионе чемпионата России. До начала тура воронежцы идут на 12-м месте в таблице, однако могут опуститься в зону стыковых матчей, если проиграют «Зениту», а в параллельном матче «Крылья Советов» обыграют «Спартак».

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