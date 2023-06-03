«Ангел, посланный богом». Малком — о своём первом ребёнке и обстоятельствах его рождения

Нападающий санкт-петербургского «Зенита» Малком рассказал, почему он со своей возлюбленной Летисией назвали первого ребёнка Габриэлем. Бразильский футболист поведал о сложностях, с которыми пара столкнулась, когда пыталась завести ребёнка ранее.

«Мы назвали сына Габриэль. Как вы знаете, имя Гавриил — это имя одного из архангелов, и мы выбрали это имя неспроста. Для нас, действительно, этот ребёнок — это ангел, посланный богом. Потому что, я уже рассказывал, у нас с Летисией очень долго не получалось завести ребёнка. И, когда она обратилась к врачам с этим вопросом, выяснилось, что есть определённые проблемы, которые не позволяют ей забеременеть. Нам сказали, что эти проблемы можно решить, но только хирургическим путем, проведя определённую операцию, после чего нужно, опять же, выждать определённый срок и только после этого попытаться ещё раз зачать ребенка. Мы сделали всё, что было нужно, следовали всем рекомендациям, слушали всех врачей. И, когда появилась возможность ещё раз попробовать, мы попробовали, и всё получилось. И для нас это было сродни чуду, и, конечно же, поэтому хотелось и имя выбрать соответствующее. Поэтому Габриэль — это наш маленький ангел, и мы счастливы, что он у нас появился. Были очень рады с ним познакомиться», — сказал Малком в интервью «Фонтанке».