«Гавр» вышел в главную лигу Франции

«Гавр» стал чемпионом второго дивизиона Франции и вышел в Лигу 1. Команда из одноимённого города набрала 75 очков в 38 матчах.

Своё чемпионство «Гавр» оформил в матче с «Дижоном», который является аутсайдером лиги. Ближайшему преследователю, «Метцу», не хватило трёх очков до первого места по итогам сезона.

Для клуба это будет первый за 14 лет опыт участия в Лиге 1. Последний раз он выступал там в сезоне-2008/2009.

Этот сезон выдался для «Гавра» чрезвычайно продуктивным: команда потерпела поражение всего лишь трижды. При этом на 38 матчей сезона приходится 20 побед.

Среди топ-50 бомбардиров дивизиона находятся три футболиста «Гавра» — Кентен Корнетт, забивший 6 мячей в 31 матче, Набиль Алиуи, который забил столько же, но в 28 играх, и Виктор Лехаль – у него 6 голов за 37 игр.