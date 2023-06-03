«Гавр» вышел в главную лигу Франции

«Гавр» стал чемпионом второго дивизиона Франции и вышел в Лигу 1. Команда из одноимённого города набрала 75 очков в 38 матчах.
Своё чемпионство «Гавр» оформил в матче с «Дижоном», который является аутсайдером лиги. Ближайшему преследователю, «Метцу», не хватило трёх очков до первого места по итогам сезона.
Для клуба это будет первый за 14 лет опыт участия в Лиге 1. Последний раз он выступал там в сезоне-2008/2009.
Этот сезон выдался для «Гавра» чрезвычайно продуктивным: команда потерпела поражение всего лишь трижды. При этом на 38 матчей сезона приходится 20 побед.
Среди топ-50 бомбардиров дивизиона находятся три футболиста «Гавра» — Кентен Корнетт, забивший 6 мячей в 31 матче, Набиль Алиуи, который забил столько же, но в 28 играх, и Виктор Лехаль – у него 6 голов за 37 игр.
- 3 июня 2023
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