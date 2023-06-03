Хаджи: «Спартаку» надо победить «Крылья Советов», чтобы болельщики оформили Fan ID

Бывший генеральный менеджер «Спартака» Александр Хаджи объяснил, почему московской команде очень важно победить в заключительном матче сезона РПЛ с «Крыльями Советов».
«Спартаку» надо стараться побеждать «Крылья Советов» с удвоенной силой. Самое обидное, что раньше всё было в руках «Спартака», а теперь должны смотреть на матч ЦСКА — «Ростов». Но спартаковцы будут настроены на победу — всё-таки последняя игра в сезоне. Надо оставить хороший след для болельщиков, чтобы они сделали Fan ID на следующий сезон. Смотреть на пустые трибуны — безобразие. Мне кажется, что «Спартак» победит, но уже боюсь говорить что-то хорошее, потому что постоянно появляются какие-то подводные камни.
«Крылья Советов» — хорошая команда. А если посчитать футболистов, которых они продали, то могли претендовать чуть ли не на первое место», — сказал Хаджи в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.
Матч между московским и самарским клубами состоится 3 июня на стадионе «Солидарность Арена (Самара Арена)». Начало — в 17:00.
- 3 июня 2023
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