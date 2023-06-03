Личка — о своём будущем: не стану ничего делать за спиной у «Оренбурга»

Главный тренер «Оренбурга» Марцел Личка рассказал о своём будущем, отметив, что сосредоточен на работе в оренбургском клубе и не собирается вести переговоры с какой-либо другой командой, не уведомив руководство южноуральцев.

«В «Оренбурге» мне хорошо, здесь отличный тренерский штаб, стараемся делать новые вещи, маленькие шаги вперёд. За три года здесь «Оренбург» как команда сделал большой шаг вперёд в развитии, даже три больших шага. Это заслуга всех людей в клубе. Не знаю, что будет летом, посмотрим. Я решаю сегодня и чуть-чуть завтра, а что будет послезавтра – я пока не знаю.

Я бы сам не пошёл за президентом «Оренбурга», чтобы просить новый контракт. Если вы хотите меня сохранить, вы должны делать предложение. В итоге он пришёл ко мне, мы поговорили и договорились о продлении контракта. Сейчас у меня нет других мыслей. Только в случае хорошей работы тебе придут предложения, о которых впоследствии можно будет задуматься.

Да, у меня было официальное предложение от «Краснодара», но я решил остаться здесь. В марте на меня выходили представители европейского клуба. Я отправил их к президенту «Оренбурга», потому что у меня действующий контракт и, если они хотят меня видеть в своём клубе, надо его выкупить. Я ничего за спиной «Оренбурга» делать не буду», — приводит слова Лички «Спорт день за днём».

Контракт Лички с «Оренбургом» рассчитан до лета 2024 года. Чешский специалист возглавляет команду с 2020 года.