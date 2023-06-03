Источник: «Динамо» начало переговоры с сербским тренером Вуком Рашовичем

Московское «Динамо» начало переговоры с сербским главным тренером «Аль-Фейхи» Вуком Рашовичем. Об этом сообщает «РБ Спорт».

По информации источника, контракт серба с клубом из Саудовской Аравии предусматривает опции, по которым Рашович может перейти на работу в «Динамо». Переговоры с 50-летним специалистом уже начались. Рашович свободно владеет русским языком и играл в России за «Крылья Советов» в начале 2000-х годов.

Рашович работал с минским «Динамо», сербскими «Партизаном» и «Напредаком», а также с «Аль-Файсали», «Аль-Зафрой» и «Аль-Вахдой». Его контракт с «Аль-Фейхой» рассчитан до июня 2025 года.

В качестве главного тренера Рашович выиграл чемпионат Сербии в сезоне-2012/2013.

Напомним, в нынешнем сезоне «Динамо» уже уволило другого сербского тренера — Славишу Йокановича.