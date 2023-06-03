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Экс-игроки «Вест Хэма» отказались продолжать матч из-за расизма на турнире в США

Экс-игроки «Вест Хэма» отказались продолжать матч из-за расизма на турнире в США
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Экс-футболисты «Вест Хэма» ушли с поля из-за расизма со стороны соперников. Это произошло во время матча с «Даллас Юнайтед» в рамках турнира 7х7 The Soccer Tournament. Призовой фонд турнира составляет более $ 1 млн.

Как сообщает Daily Mail, игрок «Далласа» использовал оскорбительное слово «ниггер» в адрес Фрэнка Нобла, после чего футболисты отказались продолжать игру и покинули поле.

В социальных сетях появились ролики, на которых запечатлены конфликтные моменты этих команд. На одном из таких видео присутствует игрок «Вест Хэма» Антон Фердинанд, который выглядит раздражённым и говорит одному из соперников: «Чего ты на меня смотришь? Я тебе сейчас врежу».

«Даллас» покинул турнир и заявил, что сделал это по собственному желанию, хотя в других источниках сообщается, что клуб был дисквалифицирован.

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