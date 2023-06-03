Полузащитник «Локомотива» Куликов: Дзюба помог сплотить команду

Полузащитник «Локомотива» Даниил Куликов высказал мнение о влиянии нападающего Артёма Дзюбы на команду.
«Какое впечатление от знакомства с Артёмом Дзюбой? Да мы и раньше были немного знакомы. Не лично, но по-футбольному. Виделись, пересекались. Он нам этой весной здорово помог. И в моральном плане, и в спортивном. Помог сплотить команду, а на поле здорово выступил — много забил, отдал передач, цеплялся за мячи.
Шутил? Да, но что-то необидное. Даже не могу конкретно рассказать — это так не вспомнишь. Вообще, у нас собрался отличный коллектив. И зимой пришли качественные футболисты. Дзюба, Лантратов, Пиняев, Глушенков отлично нам помогли. Главное, теперь всё это сохранить и следующий сезон начать не так же, как этот. Тогда можем очень многого добиться», — приводят слова Куликова «Известия».
- 3 июня 2023
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