Полузащитник «Локомотива» Куликов: Дзюба помог сплотить команду

Полузащитник «Локомотива» Даниил Куликов высказал мнение о влиянии нападающего Артёма Дзюбы на команду.

«Какое впечатление от знакомства с Артёмом Дзюбой? Да мы и раньше были немного знакомы. Не лично, но по-футбольному. Виделись, пересекались. Он нам этой весной здорово помог. И в моральном плане, и в спортивном. Помог сплотить команду, а на поле здорово выступил — много забил, отдал передач, цеплялся за мячи.

Шутил? Да, но что-то необидное. Даже не могу конкретно рассказать — это так не вспомнишь. Вообще, у нас собрался отличный коллектив. И зимой пришли качественные футболисты. Дзюба, Лантратов, Пиняев, Глушенков отлично нам помогли. Главное, теперь всё это сохранить и следующий сезон начать не так же, как этот. Тогда можем очень многого добиться», — приводят слова Куликова «Известия».