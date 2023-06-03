Малком: Дзюба — отличный футболист, но «Зенит» стал чемпионом и без него

Нападающий санкт-петербургского «Зенита» Малком заявил, что его возросшей результативности в этом сезоне не способствовал уход из клуба форварда Артёма Дзюбы, который сейчас играет за московский «Локомотив». Бразилец отметил, что петербуржцы выигрывали титул и с россиянином в составе, и без него.
«Как на мою игру повлиял уход Дзюбы? Дзюба — отличный футболист. С ним «Зенит» завоевал множество наград, он забил очень много голов за «Зенит». И его уход не думаю, что каким-то образом отразился: «Зенит» становился чемпионом с ним, «Зенит» стал чемпионом и без него. Поэтому не знаю, не вижу в его уходе какой-либо причины. Повторюсь, начал ощущать себя совершенно по-другому, в куда более хорошей и классной форме, ещё в прошлом сезоне, когда Дзюба играл вместе с нами. Поэтому в этом сезоне просто раскрылся ещё лучше мой потенциал, и я радуюсь тому, что сумел продемонстрировать в этом году», — сказал Малком в интервью «Фонтанке».
Дзюба покинул «Зенит» летом 2022 года. В следующем сезоне после его ухода санкт-петербургский клуб вновь стал чемпионом России.
- 3 июня 2023
-
11:50
-
11:42
-
11:39
-
11:39
-
11:26
-
11:19
-
11:14
-
11:06
-
10:51
-
10:45
-
10:45
-
10:37
-
10:30
-
10:30
-
10:29
-
10:19
-
10:14
-
10:14
-
10:06
-
10:00
-
10:00
-
09:59
-
09:51
-
09:40
-
09:39
-
09:38
-
09:30
-
09:18
-
09:14
-
09:13
-
09:11
-
08:45
-
08:30
-
08:09
-
08:00