Малком: Дзюба — отличный футболист, но «Зенит» стал чемпионом и без него

Нападающий санкт-петербургского «Зенита» Малком заявил, что его возросшей результативности в этом сезоне не способствовал уход из клуба форварда Артёма Дзюбы, который сейчас играет за московский «Локомотив». Бразилец отметил, что петербуржцы выигрывали титул и с россиянином в составе, и без него.

«Как на мою игру повлиял уход Дзюбы? Дзюба — отличный футболист. С ним «Зенит» завоевал множество наград, он забил очень много голов за «Зенит». И его уход не думаю, что каким-то образом отразился: «Зенит» становился чемпионом с ним, «Зенит» стал чемпионом и без него. Поэтому не знаю, не вижу в его уходе какой-либо причины. Повторюсь, начал ощущать себя совершенно по-другому, в куда более хорошей и классной форме, ещё в прошлом сезоне, когда Дзюба играл вместе с нами. Поэтому в этом сезоне просто раскрылся ещё лучше мой потенциал, и я радуюсь тому, что сумел продемонстрировать в этом году», — сказал Малком в интервью «Фонтанке».

Дзюба покинул «Зенит» летом 2022 года. В следующем сезоне после его ухода санкт-петербургский клуб вновь стал чемпионом России.