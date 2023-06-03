Кубо: двери «Реала» для меня закрыты

21-летний полузащитник Такефуса Кубо, которого называют японским Месси, опроверг слухи о возможном переходе в мадридский «Реал» (сейчас футболист выступает за «Сосьедад»).

«Я игрок «Сосьедада», двери «Реала» для меня закрыты. Я хочу стать звездой в Лиге чемпионов и сделать имя «Сосьедада» особенным в Европе», — цитирует футболиста Carrusel Deportivo.

Напомним, в этом сезоне «Реал Сосьедад» обеспечил себе место в Лиге чемпионов. Последний раз клуб выступал на этом турнире 10 лет назад, в сезоне-2013/2014.

За этот сезон Кубо сыграл в 34 матчах, забил девять голов и отдал четыре голевые передачи. В «Сосьедаде» по результативности его опережает только нападающий Александр Сёрлот — на его счету 12 голов и два ассиста в 33 матчах.