Кубо: двери «Реала» для меня закрыты
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21-летний полузащитник Такефуса Кубо, которого называют японским Месси, опроверг слухи о возможном переходе в мадридский «Реал» (сейчас футболист выступает за «Сосьедад»).
«Я игрок «Сосьедада», двери «Реала» для меня закрыты. Я хочу стать звездой в Лиге чемпионов и сделать имя «Сосьедада» особенным в Европе», — цитирует футболиста Carrusel Deportivo.
Напомним, в этом сезоне «Реал Сосьедад» обеспечил себе место в Лиге чемпионов. Последний раз клуб выступал на этом турнире 10 лет назад, в сезоне-2013/2014.
За этот сезон Кубо сыграл в 34 матчах, забил девять голов и отдал четыре голевые передачи. В «Сосьедаде» по результативности его опережает только нападающий Александр Сёрлот — на его счету 12 голов и два ассиста в 33 матчах.
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