Рамос может перейти в «Аль-Хиляль». Ему предлагают контракт на 2 года с зарплатой € 30 млн

Защитник французского «ПСЖ» Серхио Рамос может перейти в саудовский «Аль-Хиляль». Об этом сообщает Defensa Central.
По информации источника, представители Рамоса уже несколько месяцев ведут переговоры о возможном переходе защитника в саудовский клуб. «Аль-Хиляль» готов предложить Рамосу двухлетний контракт с зарплатой в € 30 млн в год. Также испанский футболист может получить различные налоговые и жилищные льготы в случае перехода.
Сам Рамос готов рассмотреть предложения от любого европейского топ-клуба, но не исключает возможность переезда в Саудовскую Аравию.
Ранее «ПСЖ» объявил, что Рамос покинет парижский клуб по окончании текущего сезона. Контракт 37-летнего испанца истекает в конце июня этого года.
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