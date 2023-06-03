Матч-центр Новости Видео Избранные матчи Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Ахмат — Краснодар. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:55 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед», 3 июня: текстовая онлайн-трансляция финала Кубка Англии начнётся в 17:00

«Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед»: текстовая онлайн-трансляция матча начнётся в 17:00
Аудио-версия:
Комментарии

В финальном матче Кубка Англии сезона-2022/2023 встретятся «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед». Команды будут играть на стадионе «Уэмбли» в Лондоне (Англия). Матч обслужит бригада арбитров во главе с Полом Тирни. Начало игры — в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Кубок Англии. Финал
03 июня 2023, суббота. 17:00 МСК
Манчестер Сити
Манчестер
Не начался
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

За всю историю «Юнайтед» выигрывал трофей Кубка Англии 12 раз. В свою очередь, «Сити» побеждал в турнире шесть раз.

На пути в финал «горожане» прошли «Челси» (4:0), «Арсенал» (1:0), «Бристоль Сити» (3:0), «Бёрнли» (6:0) и «Шеффилд Юнайтед» (3:0).

«Красные дьяволы» обыграли «Эвертон» (3:1), «Рединг» (3:1), «Вест Хэм» (3:1), «Фулхэм» (3:1) и «Брайтон» (0:0, 7:6 по пенальти).

«Манчестер Сити» стал чемпионом Англии сезона-2022/2023. «Манчестер Юнайтед» в чемпионате финишировал на третьем месте.

Материалы по теме
Гвардиола почти догнал Фергюсона. Дерби «МЮ» и «Сити» в Кубке Англии — главное в истории?
Гвардиола почти догнал Фергюсона. Дерби «МЮ» и «Сити» в Кубке Англии — главное в истории?
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023