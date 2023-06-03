«Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед»: текстовая онлайн-трансляция матча начнётся в 17:00

В финальном матче Кубка Англии сезона-2022/2023 встретятся «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед». Команды будут играть на стадионе «Уэмбли» в Лондоне (Англия). Матч обслужит бригада арбитров во главе с Полом Тирни. Начало игры — в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
За всю историю «Юнайтед» выигрывал трофей Кубка Англии 12 раз. В свою очередь, «Сити» побеждал в турнире шесть раз.
На пути в финал «горожане» прошли «Челси» (4:0), «Арсенал» (1:0), «Бристоль Сити» (3:0), «Бёрнли» (6:0) и «Шеффилд Юнайтед» (3:0).
«Красные дьяволы» обыграли «Эвертон» (3:1), «Рединг» (3:1), «Вест Хэм» (3:1), «Фулхэм» (3:1) и «Брайтон» (0:0, 7:6 по пенальти).
«Манчестер Сити» стал чемпионом Англии сезона-2022/2023. «Манчестер Юнайтед» в чемпионате финишировал на третьем месте.
- 3 июня 2023
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