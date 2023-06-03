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Личка: боялся, что после победы над «Спартаком» игроки подумают, что стали чемпионами мира

Личка: боялся, что после победы над «Спартаком» игроки подумают, что стали чемпионами мира
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Главный тренер «Оренбурга» Марцел Личка признался, что переживал за настрой своих футболистов после победы над московским «Спартаком» в матче 20-го тура РПЛ в текущем сезоне (2:0).

«На «Спартаке» было пять тысяч болельщиков, но вы могли видеть, какая шикарная была атмосфера. После «Спартака» я боялся только одного – игроки подумают, что уже стали чемпионами мира. Но это всегда нужно доказать. Если ты выиграл одну игру со «Спартаком», нужно подтвердить свой уровень ещё как минимум в трёх играх. Поэтому очень важно уметь быстро переключаться не только после поражений, но и после побед, чтобы работать на тренировках так же, как и всегда», — приводит слова Лички «Спорт день за днём».

«Оренбург» занимает восьмое место в РПЛ в нынешнем сезоне перед матчами последнего тура.

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