Четыре футболиста из РПЛ вызваны в сборную Армении на отборочные матчи к Евро-2024

Главный тренер сборной Армении Александр Петраков объявил список футболистов, приглашённых в национальную команду на отборочные матчи к чемпионату Европы — 2024. Об этом сообщил официальный сайт Федерации футбола Армении.
Состав сборной Армении:
Вратари: Огньен Чанчаревич («Алашкерт»), Арсен Бегларян («Урарту»), Станислав Бучнев («Пюник»).
Защитники: Вараздат Ароян («Астана», Казахстан), Камо Оганесян («Астана», Казахстан), Георгий Арутюнян («Краснодар», Россия), Наир Тикнизян («Локомотив», Россия), Андре Чалишир («Броммапойкарна», Швеция), Жираир Маргарян («Урарту»), Эрик Пилоян («Урарту»), Давид Давидян («Пюник»), Сергей Мурадян («Ноа»), Тарон Восканян («Алашкерт»), Стёпа Мкртчян (БКMA).
Полузащитники и нападающие: Эдуард Сперцян («Краснодар», Россия), Хорен Байрамян («Ростов», Россия), Тигран Барсегян («Слован», Словакия), Ваган Бичахчян («Погонь», Польша), Жираир Шагоян (ЦСКА София, Болгария), Лукас Селараян («Коламбус Крю», США), Артак Дашян («Пюник»), Оганес Арутюнян («Пюник»), Угочукву Иву («Урарту»), Вбеймар Ангуло («Алашкерт»), Артур Серобян («Арарат-Армения»), Грант-Леон Ранос («Боруссия» Менхенгладбах, Германия) Норберто Балекян («Бока Хуниорс», Аргентина), Артур Миранян («Алашкерт»).
16 июня Армения сыграет с Уэльсом, 19 июня — с Латвией.
- 3 июня 2023
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