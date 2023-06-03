Тренер «Гавра» прогнал толпу болельщиков с футбольного поля

Тренер «Гавра» Лука Элснер в ярости требовал у выбежавших болельщиков убраться с поля, чтобы завершить матч с «Дижоном» в рамках Лиги 2.

Команда обыгрывала «Дижон» со счётом 1:0, эта победа обеспечивала «Гавру» чемпионство. За 30 секунд до конца матча ликующие болельщики хозяев выбежали на поле и отмечали победу в лиге.

Тренер «Гавра», переживающий из-за возможных санкций, обрывающих чемпионство команды, эмоционально призывал болельщиков вернуться на свои места. Фанаты успокоились лишь через 15 минут. Матч был формально доигран, игроки «Дижона» так и не вернулись из раздевалки. После финального свистка болельщики снова выбежали на стадион, теперь празднуя официальное чемпионство.

Победа в лиге обеспечила «Гавру» выход в высшую лигу Франции впервые за 14 лет.