Гладилин: поставленной игры у «Спартака» сейчас нет. Главное в игре с «Крыльями» — настрой

Бывший футболист Валерий Гладилин поделился ожиданиями от матча 30-го тура Российской Премьер-Лиги «Крылья Советов» — «Спартак». Встреча состоится сегодня, 3 июня. Начало игры — в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
«Игра в Самаре для «Спартака» будет тяжёлой: «Крыльям Советов» нужна победа, чтобы не попасть в стыковые матчи, — они выложатся максимально. Результат будет зависеть от того, как спартаковцы мобилизуются: если они будут играть в полную силу и с полной самоотдачей, то добьются результата. В этом матче для «Спартака» будет главным только настрой. Поставленной игры у команды сейчас нет — в этом году Абаскалю не удалось её поставить. Результат есть только тогда, когда команда играет с полной самоотдачей, — тогда появляется концентрация и дисциплинированность», — сказал Гладилин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Загорским.
- 3 июня 2023
-
13:14
-
13:10
-
13:00
-
12:54
-
12:49
-
12:40
-
12:34
-
12:25
-
12:23
-
12:22
-
12:04
-
12:00
-
11:51
-
11:50
-
11:42
-
11:39
-
11:39
-
11:26
-
11:19
-
11:14
-
11:06
-
10:51
-
10:45
-
10:45
-
10:37
-
10:30
-
10:30
-
10:29
-
10:19
-
10:14
-
10:14
-
10:06
-
10:00
-
10:00
-
09:59