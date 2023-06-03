Гладилин: поставленной игры у «Спартака» сейчас нет. Главное в игре с «Крыльями» — настрой

Бывший футболист Валерий Гладилин поделился ожиданиями от матча 30-го тура Российской Премьер-Лиги «Крылья Советов» — «Спартак». Встреча состоится сегодня, 3 июня. Начало игры — в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

«Игра в Самаре для «Спартака» будет тяжёлой: «Крыльям Советов» нужна победа, чтобы не попасть в стыковые матчи, — они выложатся максимально. Результат будет зависеть от того, как спартаковцы мобилизуются: если они будут играть в полную силу и с полной самоотдачей, то добьются результата. В этом матче для «Спартака» будет главным только настрой. Поставленной игры у команды сейчас нет — в этом году Абаскалю не удалось её поставить. Результат есть только тогда, когда команда играет с полной самоотдачей, — тогда появляется концентрация и дисциплинированность», — сказал Гладилин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Загорским.