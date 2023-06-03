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Озбилиз: Абаскалю стоит остаться в «Спартаке» и бороться за трофеи в следующем сезоне

Озбилиз: Абаскалю стоит остаться в «Спартаке» и бороться за трофеи в следующем сезоне
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Бывший полузащитник московского «Спартака» Араз Озбилиз заявил, что главному тренеру красно-белых Гильермо Абаскалю стоит остаться на посту наставника клуба, чтобы бороться за трофеи в следующем сезоне. Также экс-игрок отметил, что в нынешнем розыгрыше чемпионата России москвичи, скорее всего, займут третье место.

«Спартак» — это клуб, который каждый год стремится к чемпионству, и видно, что Абаскаль тоже этого хочет. В этом сезоне, скорее всего, будет бронза, но думаю, что испанцу стоит остаться в России и бороться за трофеи в следующем сезоне», — приводит слова Озбилиза Sport24.

Перед последним туром РПЛ в нынешнем сезоне «Спартак» сохраняет шансы на итоговое второе место, однако для этого красно-белые должны обыграть «Крылья Советов», а ЦСКА, опережающий команду Абаскаля в турнирной таблице, должен потерять очки в игре с «Ростовом».

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