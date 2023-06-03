Бывший английский судья: Моуринью следует дисквалифицировать на 10 матчей

Кейт Хэккет, бывший футбольный судья, заявил, что Жозе Моуринью следует дисквалифицировать на 10 игр в связи с грубым поведением в адрес Энтони Тейлора, выполнявшего работу арбитра во время финала Лиги Европы.
После матча «Ромы» и «Севильи» Моуринью, недовольный судейством во время финала, застал Энтони Тейлора в аэропорту и грубо высказал ему свои сомнения в судействе.
«Такие менеджеры, как Моуринью, думают, что им всё сойдет с рук, и его наказанием должен стать запрет на посещение стадиона
Жозе Моуриньо токсичен, и его оскорбления в адрес Энтони Тейлора должны иметь серьёзные последствия. То, как Моуринью обругал Тейлора в аэропорту Будапешта, неприемлемо», — цитирует Хэккета The Telegraph
Напомним, финальный матч завершился победой «Севильи» (1:1 в основное время и 4:1 по пенальти).
- 3 июня 2023
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