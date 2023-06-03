Матч-центр Новости Видео Избранные матчи Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Ахмат — Краснодар. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:55 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Сможет гордость миллионов выиграть Лигу чемпионов!» «Зенит» выложил клип «Короля и Шута»

«Сможет гордость миллионов выиграть Лигу чемпионов!» «Зенит» выложил клип «Короля и Шута»
Аудио-версия:
Комментарии

Санкт-петербургский «Зенит» на своём официальном YouTube-канале опубликовал клип на ремейк песни «Мы верим в «Зенит» знаменитой российской панк-группы «Король и Шут».

«В честь десятого чемпионства сине-бело-голубых и успешного финала пути до той звезды группа «КняZz» создала ремейк композиции «Мы верим в «Зенит». Эта песня станет главной музыкальной темой следующего сезона и, уверены, будет пользоваться большой популярностью среди болельщиков сине-бело-голубых!» — объясняет выход ремейка композиции «Зенит».

На архивных кадрах 2010 года Михаил Горшенёв и Андрей Князев исполняют песню, посвящённую клубу из Санкт-Петербурга. Также в клипе представлена нарезка из матчей «Зенита», в которых команда завоёвывала каждое из 10 своих чемпионств.

Среди строчек песни особое внимание на себя обращают строчки, отсылающие к клубному гимну «Зенита»: «УЕФА уже за нами, и мы точно это знаем: сможет гордость миллионов выиграть Лигу чемпионов!»

Материалы по теме
Малком: Дзюба — отличный футболист, но «Зенит» стал чемпионом и без него
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023