«Сможет гордость миллионов выиграть Лигу чемпионов!» «Зенит» выложил клип «Короля и Шута»

Санкт-петербургский «Зенит» на своём официальном YouTube-канале опубликовал клип на ремейк песни «Мы верим в «Зенит» знаменитой российской панк-группы «Король и Шут».

«В честь десятого чемпионства сине-бело-голубых и успешного финала пути до той звезды группа «КняZz» создала ремейк композиции «Мы верим в «Зенит». Эта песня станет главной музыкальной темой следующего сезона и, уверены, будет пользоваться большой популярностью среди болельщиков сине-бело-голубых!» — объясняет выход ремейка композиции «Зенит».

На архивных кадрах 2010 года Михаил Горшенёв и Андрей Князев исполняют песню, посвящённую клубу из Санкт-Петербурга. Также в клипе представлена нарезка из матчей «Зенита», в которых команда завоёвывала каждое из 10 своих чемпионств.

Среди строчек песни особое внимание на себя обращают строчки, отсылающие к клубному гимну «Зенита»: «УЕФА уже за нами, и мы точно это знаем: сможет гордость миллионов выиграть Лигу чемпионов!»