Бояринцев: «Крыльям Советов» нужна только победа — «Спартак» ждёт сложная игра на выезде

Главный тренер саратовского «Сокола» Денис Бояринцев поделился ожиданиями от матча 30-го тура Российской Премьер-Лиги «Крылья Советов» — «Спартак». Встреча состоится сегодня, 3 июня. Начало игры — в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

«Спартаку» нужна только победа в игре с «Крыльями». Но и у самарцев тоже непростая задача — очки нужны обеим командам. Вообще непонятно, чего ожидать от этого матча: сначала спартаковцы одержали важную победу над ЦСКА, и ничейный результат с «Пари НН» — большая неожиданность. Матч в Самаре может получиться скучным и ничейным, если будет довлеть результат, а может получиться с большим количеством голов. И «Крылья Советов», и «Спартак» могут забить не по одному мячу друг другу. «Крылья» — интересная команда, которой нужна только победа. «Спартак» играет на выезде, поэтому задача усложняется — команду Абаскаля ждёт непростая игра», — сказал Бояринцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Загорским.