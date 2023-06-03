Александр Мостовой: предпочтение в борьбе за второе место РПЛ отдаю ЦСКА — всё идёт за них

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой высказался о борьбе за второе место в Российской Премьер-Лиге. В 30-м туре чемпионата России ЦСКА встретится с «Ростовом», а «Спартак» — с «Крыльями Советов». Оба матча состоятся сегодня, 3 июня, и начнутся в 17:00 по московскому времени.

«Предпочтение в борьбе за второе место отдаю ЦСКА. Они играют дома с принципиальным соперником. «Спартаку» будет непросто играть на выезде с «Крыльями», которые бьются в нижней части таблицы. Небольшой фаворит для меня ЦСКА, потому что всё идёт за них.

В матче с «Ростовом» больше склоняюсь к победе армейцев. Последняя игра, к тому же дома. Принципиальный матч. Обыгрывай — и всё. Все плюсы на стороне ЦСКА. «Ростов» — молодцы. Для них добиться такого результата — это уже хорошо. Они уже прыгнули выше головы», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Второе место в турнирной таблице чемпионата России занимает ЦСКА. Команда набрала 55 очков за 29 матчей. На третьей строчке располагается «Спартак» (54), на четвёртой — «Ростов» (53).