Деменко: «Крылья Советов» и «Спартак» разочаровали

Бывший полузащитник «Спартака» Максим Деменко высказался о предстоящем матче финального тура РПЛ между «Спартаком» и «Крыльями Советов».
«В матче «Крылья Советов» — «Спартак» явного фаворита нет. Самара не хочет попадать в стыковые матчи и будет зависеть не только от игры с красно-белыми, но и от своих конкурентов.
Главный фактор — это болельщики. В Самаре любят футбол и будут гнать вперёд, поэтому поддержка может дать небольшое преимущество самарцам в игре со «Спартаком». Если брать по сезону, то «Крылья» разочаровали, как и «Спартак».
Осинькин (главный тренер «Крыльев Советов». — Прим. «Чемпионата») строит классную команду, доверяет молодым. Но клуб часто их продаёт. Да, зарабатывают на трансферах, но тренеру постоянно приходится думать и перестраивать игру. Из-за этого они очень нестабильны. «Спартак» весной смотрится невнятно. Без Соболева впереди будет сложно», — сказал Деменко.
«Чемпионат» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
- 3 июня 2023
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