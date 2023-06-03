Кузнецов: Медина — лучший легионер ЦСКА в сезоне. Он быстрый и умненький

Бывший полузащитник ЦСКА Дмитрий Кузнецов назвал хавбека Хесуса Медину лучшим легионером армейцев в сезоне-2022/2023. Экс-игрок отметил, что парагвайский футболист стабильно показывал хорошую игру без больших спадов.

«Лучший легионер ЦСКА в сезоне? Скорее всего, Медина. Он очень стабильный, показывает хорошую игру, у него всегда есть место в составе, у него нет больших спадов. Медина — универсальный футболист, может закрывать несколько позиций. Мне он нравится. Быстрый и умненький.

Были отрезки в сезоне, когда Медина проседал? Он проседал, когда команда проседала. Скажите, кто в ЦСКА не проседал в этом сезоне. Был период, когда всё очень тяжело давалось. В концовке сформировался состав и команда заиграла. И Медина выглядел очень прилично», — приводит слова Кузнецова Legalbet.

Медина забил 10 голов и сделал семь результативных передач в 31 сыгранном матче за ЦСКА в текущем сезоне.