Быстров: Моуринью после финала ЛЕ повёл себя как великий идиот. Сплошной трэш и кринж
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Бывший полузащитник сборной России Владимир Быстров раскритиковал главного тренера итальянской «Ромы» Жозе Моуринью за его возмущение работой судьи финального матча Лиги Европы с испанской «Севильей» (1:1, 1:4 пен.) Энтони Тейлора.
Моуринью после матча заявил, что Тейлор был на стороне испанской команды, а позднее встретил арбитра на парковке и начал оскорблять его.
«Судья отлично отработал матч! Всё верно трактовал, давал играть командам, был объективен во всех моментах.
Моуриньо повел себя как великий идиот. Сплошной трэш и кринж — если говорить на молодёжном. Да, не привык мужик проигрывать финалы. Но это футбол. За это мы его и любим», — написал Быстров в своём телеграм-канале.
Моуринью впервые в своей карьере проиграл финал еврокубка.
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