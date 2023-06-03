Быстров: Моуринью после финала ЛЕ повёл себя как великий идиот. Сплошной трэш и кринж

Бывший полузащитник сборной России Владимир Быстров раскритиковал главного тренера итальянской «Ромы» Жозе Моуринью за его возмущение работой судьи финального матча Лиги Европы с испанской «Севильей» (1:1, 1:4 пен.) Энтони Тейлора.

Моуринью после матча заявил, что Тейлор был на стороне испанской команды, а позднее встретил арбитра на парковке и начал оскорблять его.

«Судья отлично отработал матч! Всё верно трактовал, давал играть командам, был объективен во всех моментах.

Моуриньо повел себя как великий идиот. Сплошной трэш и кринж — если говорить на молодёжном. Да, не привык мужик проигрывать финалы. Но это футбол. За это мы его и любим», — написал Быстров в своём телеграм-канале.

Моуринью впервые в своей карьере проиграл финал еврокубка.