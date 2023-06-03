«Реал» обратился в госкомиссию по борьбе с расизмом в спорте из-за оскорблений Винисиуса

Мадридский «Реал» обратился в госкомиссию по борьбе с расизмом в спорте из-за оскорблений в адрес Винисиуса.

Помимо этого, «Реал» попросил Верховный спортивный суд Испании открыть дисциплинарное дело против президента Ла Лиги Хавьера Тебаса из-за твитов о Винисиусе, в которых президент чемпионата отказался занимать позицию бразильца.

«Этим мы информируем Государственную комиссию о том, что факты были доведены до сведения государственной генеральной прокуратуры, в частности, посредством письма, адресованного прокурору Координационной палаты по борьбе с преступлениями на почве ненависти и дискриминацией, и аналогичным образом в этом письме мы выражаем намерение мадридского «Реала» воспользоваться своими правами как оскорблённой или пострадавший стороны и выступить в качестве частного обвинителя.

Мы также хотим осудить заявления, сделанные после вышеупомянутого матча президентом лиги господином Хавьером Тебасом в его личном профиле в социальной сети «Твиттер» против игрока Винисиуса Жуниора.

Это не первый случай, когда мистер Тебас напал на вышеупомянутого игрока после того, как тот стал жертвой расистских оскорблений, оправдывая себя тем фактом, что Ла Лига подала различные жалобы из-за подобных инцидентов, но на самом деле Тебас публично оскорбляет игрока, выставляя его виновником в глазах общественности», — гласит текст письма.

Инцидент с проявлением расизма произошёл во время матча «Реала» с «Валенсией», болельщики которой оскорбляли Винисиуса.