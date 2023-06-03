Беллингем близок к переходу в «Реал», «Боруссия» идёт на уступки

Английский полузащитник Джуд Беллингем перейдёт в мадридский «Реал». Дортмундский клуб намерен получить за игрока € 150 млн, но, вероятно, должен будет согласиться на меньшее.

«Джуд Беллингем находится на пороге перехода в мадридский «Реал». Клубы всё ещё должны договориться.

«Боруссия» получит меньшую плату за трансфер, чем ожидалось! Вместо того, чтобы превзойти рекордную сумму Усмана Дембеле (€ 140 млн от «Барсы»), «Боруссия» должна «всего лишь» получить фиксированную выплату в размере € 100 млн плюс около € 20 млн возможных бонусов. Ожидаемых € 150 млн не будет, потому что у Беллингема осталось всего два года по контракту.

Обсуждения между всеми сторонами носят уважительный характер. У «Реала» и Дортмунда очень хорошие отношения.

Кроме того, Беллингему, которому пришлось пропустить прошлые игры из-за проблем с коленом, возможно, придётся перенести операцию в ближайшем будущем. Ему поставлен диагноз «хронический бурсит», – написал журналист Bild Кристиан Фальк в своей статье на сайте Caught Offside.