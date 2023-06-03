Химми Марин: Малком по сравнению с другими игроками РПЛ находится на космическом уровне

Полузащитник «Оренбурга» Химми Марин назвал нападающего «Зенита» Малкома лучшим игроком Российской Премьер-Лиги.

«Самый лучший игрок сезона в РПЛ? Безоговорочно Малком. Он отличается от всех футболистов лиги своим качеством игры и выдающимися показателями. Самый забивной и ассистирующий — бразилец провёл отличный сезон. Малком по сравнению с другими игроками РПЛ находится на совершенно другом, космическом уровне», — приводит слова Химми Марина Sport24.

В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги Малком провёл 27 матчей, в которых забил 23 мяча и оформил семь голевых передач. «Зенит» стал чемпионом России за четыре тура до завершения сезона, обыграв «Спартак» (3:2). Команда Сергея Семака набрала 67 очков после 29 матчей.