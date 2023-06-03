Василенко — о проблемах «Алании»: мы участвуем в турнире по футболу, а не по стройкам

Главный тренер владикавказской «Алании» Олег Василенко поделился эмоциями от неполучения его клубом лицензии от РФС на выступление в РПЛ в следующем сезоне.
«Алания» занимает третье место в Первой лиге и по спортивному принципу должна играть в стыковых матчах за право выхода в РПЛ в следующем сезоне, однако РФС не предоставил владикавказскому клубу необходимую для этого лицензию из-за того, что команда играет в Грозном из-за реконструкции своего стадиона.
«Я сожалею и расстроен, что спортивный принцип у нас не котируется. Обесценен труд очень многих людей. Для чего тогда все команды начинают первенство? Для чего они соревнуются, работают? Для чего пацаны играют и получают травмы? Я беру абсолютно все команды и всех игроков. Они проходят через жернова футбола, чтобы прийти куда-то, попробовать следующий этап. Да, они соперники, но прежде всего это спортсмены. В данном соперничестве есть две команды, которые заняли первое и второе место и по праву завоевали выход в РПЛ, остальные боролись за свои места, прошли свой путь. И это надо уважать!
Мы поднялись заслуженно, по игре, попали в лидеры, мы и есть одни из лидеров, раз заняли третье место.
Но как же тогда спортивный принцип? Давайте тогда будем проводить первенство стадионов. Но мы же участвуем в соревнованиях по футболу, а не по стройкам», — приводит слова Василенко «Матч ТВ».
- 3 июня 2023
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